Malgré la pluie, les soutiens de la liste Aiacciu in Cori avaient répondu présents ce vendredi soir. Des ajacciens mais aussi des militants venus de toute la Corse. Chants corses à l’honneur et la bandera affichée, Jean-Marc Lanfranchi, en charge de mener la liste, entend bien défendre ses valeurs pour « sauver Ajaccio et que la ville ne ressemble plus à la ville moyenne française ».



Voir son interview :