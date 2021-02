VIDEO - Les AESH dans la rue à Bastia pour réclamer "un vrai statut, un vrai salaire"

Cette date du 11 février n’avait été choisie au hasard. «En ce jour anniversaire de la loi handicap du 11 février 2005, 16 ans après, avec nos salaires de 640 euros et des temps incomplets imposés, nous n’avons toujours pas de quoi nous acheter une seule bougie » déclare Marie-Ange Sauli, AESH, CGT. «Les élèves en situation de handicap ont droit à un accompagnement de qualité et nous nous mobilisons aujourd’hui pour obtenir l’exercice réel et effectif de ce droit. L’école inclusive ne peut être édifiée sur des fondations coulées dans la précarité. Nous ne voulons plus être les travailleurs pauvres de l’Education Nationale. Aujourd’hui les AESH se voient trop souvent imposer des temps incomplets qui les placent entre 400 et 500 euros sous le seuil de pauvreté. Sans un salaire décent, sans statut, sans reconnaissance de notre métier l’accompagnement est non seulement fragilisé mais devient pratiquement impossible».



Les AESH dénoncent ainsi le PIAL, Pôles Inclusifs d’Accompagnements Localisés. «Au lieu d’avoir un AESH attitré à un enfant, on mutualise les heures» explique de son coté Catherine Bailly, AESH à Folelli. « On demande certes une revalorisation de salaire mais pas que. On souhaite aussi une campagne de recrutement sans recourir aux volontaires du Service Civique. On réclame un concours de niveau bac ou post bac, une véritable formation».