VIDEO - L’exploit des U17 de l’ACA qui se hissent en finale du championnat de France

Vainqueur du groupe D avec 56 points, devançant les centres de formation de Saint Etienne, OM, Monaco et Nice, les Oursons avaient rejoint le PSG, Lyon et Toulouse en ½ finales en dominant Strasbourg 2-0. Un 2e exploit !





Dans le 1er match de ce samedi, les jeunes toulousains balayaient les Parisiens 4-1 !

Dans la deuxième rencontre, les acéistes étaient opposés aux Lyonnais.

Après un début de rencontre timide, les joueurs de Julien Banghala jetaient quelques banderilles dans le camp lyonnais. Les Gônes se créaient cependant de belles occasions, mais dans les buts corses, Timothé Viel se montrait impérial sortant deux ballons très chauds de Manquant et Mounsesse. Puis c’est sa transversale qui le sauvait. Les Corses avaient eux aussi deux belles occasions en fin de 1re période par Soumano.





En tout début de 2e période, Viel repoussait une nouvelle fois avec brio une tentative de Chaib, véritable feu-follet lyonnais.

L’ACA faisait mieux que se défendre et obtenait logiquement un penalty à la 67e sur une grosse faute d’un défenseur lyonnais sur Soumano. Las, le gardien Bengui repoussait le tir de réparation de Fosse et également sa reprise à bout portant !

Malgré encore quelques bonnes actions de part et d’autre, le score en restait là et c’est l’épreuve des tirs au but qui allait départager les 2 formations.





Les affaires débutaient bien pour les Corses puisque le 1er tireur lyonnais voyait son ballon s’écraser sur la transversale de Viel.

Tous les autres tireurs transformant leur coup de pied en but, l’ACA s’imposait 5-4, rejoignant en finale Toulouse, le 4 juin prochain à Saint-Quentin dans l’Aisne.

Hasard ? Les équipes premières de Toulouse et de l’ACA ont respectivement terminé 1res et 2e du championnat de Ligue 2, accédant en Ligue 1.

Belle saison décidément pour ces 2 clubs.