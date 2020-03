VIDEO - Comment lutter contre la désertification du centre-ville de Bastia ? Les candidats aux municipales répondent

Pour le maire de Bastia "tous les centre-ville de France et d'Europe" sont concurrencés par la construction des zones commerciales à la périphérie des villes.

"Pendant ces six dernières années la municipalité a essayé de mettre un frein à cette désertification" affirme Pierre Savelli "nous y somme parvenus, en partie, par nos actions, telles que la création de places de stationnement, à travers le fait que Bastia ait été retenu dans le dispositif « action cœur de ville »...et on sent aujourd'hui que Bastia commence à renaitre"