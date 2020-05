VIDEO - Christian Leca (ACA) : "le club a été complètement ignoré"

C.-V. M le Vendredi 22 Mai 2020 à 18:13

Le conseil d’administration de la ligue de football professionnel n’a pas examiné, mercredi, la question des barrages de Ligue 2 souhaités par l’ACA, Clermont Foot et Troyes qui étaient sportivement encore en mesure d'y prétendre avant l'arrêt de la compétition. Malgré la démarche du président de l’ACA, Christian Leca, appuyée par le courrier adressé au président de la Fédération française de football Noël Le Graet par les maires d'Ajaccio, Clermont-Ferrant et Troyes la supplique du club ajaccien n'a pas été entendue. Au lendemain de cette réunion, qui fait dire au président de l’ACA qu’il a été complètement ignoré par la LFP, Christian Leca évoque la situation du club qu’il dirige. Un club qui est pour l'heure dans l’expectative : éventuels barrages ou préparation de la nouvelle saison. Et à quel niveau ? Le comité exécutif de la Fédération française de Football ne va pas tarder à le faire savoir. La vidéo de Michel Luccioni.

