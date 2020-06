VIDEO - Après les inondations, c'est l'heure du bilan à Ajaccio

"Ce jeudi à Ajaccio en une demi-heure, un mois et demi de pluie est tombé sur la ville" a déclaré ce vendredi le préfet de Corse Franck Robine qui a décidé d'activer la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Lors de sa visite sur les zones sinistrées par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville impériale et qui ont inondé certains quartiers de la ville, il a aussi annoncé l'attribution d'une aide spéciale aux "restos du cœur" « Et parce qu’il est important d’apporter de l’aide immédiate, nous avons décidé de donner 15 000€ aux restos du cœur, car il est important qu'une institution aussi forte et aussi utile puisse continuer à fonctionner » .



150 interventions pour les sapeurs pompiers

Pour les sapeurs pompiers et les forces de l'ordre le travail n'est pas terminé : après près avoir mis en sécurité plus de 150 personnes ce jeudi, dont 48 confinées quelques heures ce jeudi après-midi dans une crèche et une école d'Ajaccio, aujourd'hui les hommes du SDIS2A sont toujours mobilisés sur des actions de pompage à la suite des intempéries ayant inondé la ville jeudi. Entre 60 et 80 personnes sont réparties sur les secteurs du Vazzio, de la rue François Pietri et de l'avenue Franchini pour évacuer l'eau encore présente.