VIDEO - A Lava, l'arrivée de la tempête comme le 18 août… 1948

Dans son édition corse,titrait alors: « Tornade sur le golfe de Sagone » relatant la tempête de l’avant-veille et les dégâts causés par cet authentique cyclone qui détruisit plusieurs embarcations. Un pêcheur était porté disparu, s’agissant d’un certain M. Paone, 50 ans, père de famille.Quelques mois plus tard, après que les abris de pêcheurs aient été restaurés, Pantaléon Chessa et quelques uns de ses amis, tirent la promesse faite à Saint Antoine et construisirent le petit oratoire sur la pointe de Pelusella. Il fut béni par preti Martini, le curé de Mezzavia. Ce ne fut pas une sinécure que de construire l’oratoire à Lava car il n’y avait pas de route.C’est à bord de son embarcation que Pantali transporta depuis Ajaccio tout le matériel indispensable, avec notamment l’aide de la famille Camugli, installée dans le petit port. Quelques années plus tard, l’oratoire prit l’allure d’une petite chapelle, toujours construite par Pantaléon Chessa et en 1989, une troisième version fut mise en place par la communauté de Lava qui ajouta même un clocher.