Université de Corse et Adec : le DU Intelligence Territoriale sera renouvelé pour une nouvelle promotion

L’ADEC et l’Université de Corse ont signé la convention pluriannuelle de partenariat concernant le développement de la formation universitaire dans le domaine de l’intelligence économique. En effet, l’Agence de Développement Economique de la Corse s’est dotée depuis fin 2018 d’une direction dédiée à l’Innovation, l’Internationalisation et l’intelligence territoriale. En parallèle un Diplôme Universitaire d’Intelligence Economique (DUIE) a été mis en œuvre avec l’Université de Corse. A la suite de son succès et conformément à la politique de développement, l’ADEC a renouvelé sa convention. Jean-Christophe Angelini était donc accompagné des équipes de l’ADEC et du président de l’Université ainsi que du responsable de la filière afin de présenter cette nouvelle convention.



« Un diplôme universitaire c’est souvent le premier pas vers un futur diplôme qui entre dans l’offre de formation, a expliqué Paul-Marie Romani, président de l’Université de Corse. Ce DU a été inauguré en 2017 et reconduit en 2018. Il est constitué d’un vingtaine d’étudiants sous l’égide deToussaint Barboni. Aujourd’hui nous avons convenu avec l’ADEC de réactualiser l’offre de formation de ce DU sur la période 2018-2020. Le contenu de la formation a été réalisé en adéquation avec le schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation (SRDE2I). Un accent sera donc mis particulièrement sur l’attractivité économique du territoire. Il s’agit de renforcer les compétences des acteurs économiques. L’actualisation de ce DU se fera en convergence avec les projets de l’ADEC mais aussi de l’AUE. ».

En septembre prochain, la précédente promotion se verra donc remettre leur diplôme sous le parrainage de Charles-Henri Filippi.

A travers ce diplôme, la Collectivité de Corse a souhaité renforcer la compétitivité de l’économie insulaire. Il s’agit de former les futurs cadres pour le territoire comme les cadres d’entreprises et d’organismes d’études, mais aussi les décideurs politiques et économiques et les personnes en phase de création d’entreprises ou de structures socio-économiques.



« Avec l’ouverture de cette nouvelle promotion, ce DU va véritablement passer à une nouvelle phase, a souligné Lésia Sargentini, directrice de l’Innovation, l’Internationalisation et l’intelligence territoriale. Cela correspond avec la nouvelle organisation de l’ADEC. L’intelligence territoriale est l’une de nos priorités. Nous avons donc convenu avec M. Barboni et les intervenants d’identifier dès le début de l’année les défis communs et donc de faire en sorte que les personnes suivant ce DU puissent travailler dans ce sens et autour d’un réseau. Cela, pour ensuite donner lieu à des réflexions au sein des différentes organisations qui portent cette démarche. A titre d’exemple, nous avons de nombreux agents de l’ADEC qui ont été formés lors de la première promotion autour de l’intelligence économique et nous souhaitons élargir et offrir au plus grand nombre cette opportunité de formation ».

Le Diplôme Universitaire d’Intelligence Economique sera donc renouvelé pour une nouvelle promotion via une convention. L’ADEC est particulièrement soucieuse de développer l’intelligence économique sur le territoire qu’elle considère comme un « patriotisme économique » et plus largement comme une politique sociale.