Union des personnels du SIS 2B : un bilan positif et une multitude d'actions

Cette dernière, coanimée par le lieutenant-colonel Thierry Nutti, président de l’UDPSIS 2B et le commandant Jean-François Gaspari, secrétaire général de l’association, a débuté par un vibrant hommage aux sapeurs-pompiers du continent disparus en service dans l’année et aux neuf défunts sauveteurs du Cismonte.



C’est par le bilan de la commission sociale, présenté par Jocelyne Tarallo et Antoine Pieri, qu’a débuté le déroulé de l’ordre du jour. Les deux responsables bénévoles, ont présenté le détail des importantes actions de soutien réalisées en 2022, tant au niveau des personnels en difficulté que des pupilles accompagnées par le SIS 2B, dans le cadre de l’œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers (ODP).



À l’issue de cette prise de paroles, les responsables des diverses commissions se sont succédé au pupitre afin d’exposer leurs bilans respectifs. Ainsi le commandant Frédéric Antoine Santoni, en charge de la jeunesse, de la formation et de la culture, a longuement présenté le dispositif jeunes sapeurs-pompiers qui compte 4 sections représentant environ 70 candidats, dont la classe spécifique du collège, du Cap-Corse à Luri.



Intervenant au titre du Volontariat, le commandant Jean-François Gaspari a présenté le livre blanc du volontariat, ses constats et préconisations devant un auditoire particulièrement attentif. Un exemplaire devait être remis à Hyacinthe Vanni, président du SIS 2B, venu à la rencontre de l’assemblée en milieu de matinée.



Invité à s’exprimer, il devait notamment déclarer : « Je suis fortement attaché à l’humain comme vous le savez et au bien-être des agents placés sous ma gouvernance. Le bilan écoulé est globalement positif même si on peut encore s’améliorer tout en gardant le même niveau d’exigence. Malgré les contraintes on fera toujours le maximum pour vous soutenir » puis d’un ton sincère, il conclut par : « En tout cas, sachez que personnellement, je suis fier de vous ! »



Lui répondant, le président Thierry Nutti, devait dire : « Nous avons la chance d’avoir un président à l’écoute, dont le parcours d’ancien sapeur-pompier volontaire et d’adhérent à l’union représente à nos yeux un soutien précieux. Au nom de mes collègues, et en mon nom personnel, je tiens à vous remercier pour votre sollicitude et l’augmentation de l’aide financière consentie à notre association qui aujourd’hui compte 975 adhérents ».



L’assemblée devait se poursuivre avec notamment l’intervention de Géraldine Vinciguerra, qui rappelait le détail des actions en faveur du Téléthon, énumérant les actions menées au niveau du SIS 2B et des amicales des centres de secours participant à l’opération avec la récolte de 11 700 euros. À la suite de quoi, le président Thierry Nutti, salua le Colonel (ER) Louis-Antoine Coque, président de la dynamique association des anciens sapeurs-pompiers de Haute-Corse et infatigable ambassadeur Corse du Téléthon pour la valeur et la durée de son engagement en faveur de cette cause nationale. L’intéressé remercia son interlocuteur et avec beaucoup d’émotion, évoqua le sens de son combat à la tête du Téléthon et invita l’auditoire à soutenir ceux et celles qui sont confrontés à la maladie. Puis il remettait, symboliquement au président Thierry Nutti, l’insigne distinctif des anciens sapeurs-pompiers.



D’autres responsables de commissions devaient s’exprimer au titre, notamment des activités sportives et sanitaires. Les comptes en équilibre et certifiés par un expert-comptable, présentés par le commandant Romuald Mounier, trésorier de l’UD, affichaient d’excellents résultats. Puis l’assemblée passa en mode extraordinaire afin d’évoquer, entre autres, les futures élections « dématérialisées » destinées à renouveler en totalité le bureau et le conseil d’administration de l’UDPSIS 2B.



À l’issue des débats, les participants étaient conviés à partager un copieux spuntinu, clôturant une assemblée générale dont tout un chacun reconnaissait la parfaite tenue et la richesse de ses échanges. Un grand merci était adressé par les organisateurs à la municipalité de Castello-di-Rostino pour la qualité de son accueil.