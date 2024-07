Une trombe marine spectaculaire observée au large de Bastia

C'est un phénomène assez rare, mais de plus en plus fréquent en Corse, et toujours saisissant : une trombe d'eau marine a été observée ce mercredi matin au large de Bastia. Cette colonne d'air et d'eau se forme lorsque les conditions météorologiques sont instables. Les trombes marines, bien que spectaculaires, ne présentent aucun danger. Elles se déplacent sur les flots lorsqu'une colonne d'air mélangée d'eau en rotation se retrouve sous un nuage dit "convectif", au-dessus d'une étendue d'eau chaude.La trombe marine observée ce matin a été photographiée depuis le sud de la ville de Bastia, comme l'indique Keraunos, l'observatoire français des orages violents, sur son compte X (ex-Twitter).