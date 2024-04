Une semaine d’animation « Mobiklasse » en Corse avec Emma Lab'

Basée en Balagne, l’association Emma Lab’ élabore plusieurs projets dans le domaine culturel et artistique. «En Corse notre laboratoire est le relais de l’OFAJ, (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse) » explique Elsa Comeli, coordinatrice d’Emma Lab’.

«Mobiklasse est un programme de l’Office qui a pour objectif la promotion à la sensibilisation à la langue, à la culture allemande. Chaque année, on reçoit ainsi des animatrices ou animateurs qui viennent de Nice et Aix en Provence ». Ce programme gratuit touche plus de 50 000 élèves par an et 16 000 établissements scolaires ont déjà fait appel à lui.







Jusqu’à jeudi Anna Richter (Nice) et Charlotte Von Künßberg (Aix en Provence) animent donc des séances aux écoles de Toga, Kalliste et Annonciade (classes de CM) et au collège Giraud (classes de 6ème) à Bastia et les écoles primaires aux écoles Résidence des îles, Annexe Charles Bonnafedi et Forcioli Conti à Ajaccio.

« Nous ne sommes pas là pour dire aux jeunes élèves qu’il faut choisir l’allemand mais juste les sensibiliser à la langue et à la culture de notre pays à travers des jeux et des animations ludiques » souligne Charlotte Von Künßberg, «Nos actions sont vraiment dans la parole pour donner envie aux élèves d’apprendre les langues étrangères et aussi de voyager ».





Sur place, l’ambiance est très détendue, très ludique. « On entame la séance en présentant une carte de l’Allemagne et après on fait parler les élèves, on les fait se présenter, on leur apprend les premières phrases » ajoute Hanna Richter. « Même s’ils ne connaissent pas la langue, il leur est possible de comprendre ce qu’on leur dit car on utilise des mots transparents, des images et des gestes ».

Et Elsa Comeli de préciser : «Comme nos jeunes animatrices ne sont là qu’une semaine on se focalise sur les bassins de vie de Bastia et Ajaccio, auprès des CM ou des sixièmes, là où il y a possibilité de choisir l’allemand en langue vivante ».





Les échanges sont nourris, conviviaux et le courant passe bien avec ces jeunes animatrices de vingt ans. «Souvent les thèmes qui reviennent dans les questions élèves ont trait au football ou encore aux marques de voitures allemandes » souligne Hanna.

«Cela apporte une approche différente de la langue et pour les profs d’allemand, ça permet de placer les élèves dans une dynamique. Avec Emma Lab’ on organise aussi des séjours de jeunes Franco-allemands. Toute cette approche-là, est en fait complémentaire du travail qui est fait en classe. Ça donne une petite ouverture sur le monde » indique encore Elsa Comeli.