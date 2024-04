Une aurore boréale observée dans le ciel corse

Les aurores polaires ne sont pas qu'un privilège des pays nordiques tels que l'Islande ou la Finlande. Même si leur observation à des latitudes plus basses reste rare, les conditions atmosphériques exceptionnelles de la nuit du 19 au 20 avril ont permis de les admirer jusqu'au sud de la France, y compris en Corse. C'est à Lopigna que Nicolas Calistri a eu la chance de capturer ces lumières rosâtres et violettes, d'une beauté saisissante, qui ont embrasé le ciel corse.



Mais comment expliquer ce phénomène ?

Les aurores boréales ont pour origine les vents solaires, des flux de particules composées principalement d'électrons, de protons et de noyaux d'hélium. Bien que peu denses, avec seulement quelques particules par cm3, ces vents se déplacent à des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Une partie de ces particules parvient aux alentours de la Terre avec un certain décalage, en moyenne trois jours plus tard. À environ 60 000 kilomètres de distance de notre planète, ces particules rencontrent le champ magnétique terrestre. Lorsqu'elles pénètrent la haute atmosphère à une altitude d'environ 70 kilomètres à une très grande vitesse, elles "bousculent" des atomes qui, en réaction à cette agitation, émettent de la lumière. Cela crée les aurores boréales, dont l'ondulation caractéristique est due à la force du champ magnétique terrestre.



Quant aux couleurs des aurores, elles dépendent de la composition des gaz dans l'atmosphère. Le vert est produit par l'oxygène, le rouge foncé par l'azote, et le bleu et le mauve par l'hydrogène et l'hélium.

L'apparition de plus en plus fréquente de ces lumières cosmiques dans le sud de l'hémisphère Nord s'explique par les variations de l'activité solaire et de ses cycles magnétiques, qui atteignent leur maximum tous les 11 ans. Lors de ces pics, les vents solaires deviennent des tempêtes et augmentent la puissance des aurores, les teintant alors davantage de rouge et les rapprochant de l'Équateur.



Actuellement, l'activité solaire est en phase de montée en puissance et pourrait atteindre son pic d'ici la fin de 2024.

Alors, n'hésitez pas à lever les yeux vers le ciel !