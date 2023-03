Une Fata Morgana observée et photographiée au large du Cap Corse

fata Morgana

Gabriel Sambroni nous raconte comment il a compris qu'il venait d'assister à une fata Morgana..."Quand j'ai fait le cliché, j'ai cru voir un navire, mais je le trouvais un peu bizarre. EUn peu plus tard, en regardant le cliché sur mon ordinateur j'ai vu que quelque chose clochait. Et que le sujet de l'image ressemblait plus à une ville qu'à un navire...""J'ai fait quelques recherches sur internet sur la Fata Morgana, et dans tous les exemples que j'ai relevé, et lu (la définition officielle) ,tous renvoyaient à une image de "ville" sur la mer ou dans le ciel."Comme celle observée dans le courant de la matinée;Mais, c'est quoi une fata Morgana ?Pour ceux qui l'ignoreraient, c'est, selon Wikipédia, un phénomène optique qui résulte d'une combinaison de mirages (perturbations des rayons lumineux au passage à travers un gradient thermique dans l'atmosphère.)On dit, aussi, qu'elles sont assez rares et que c'est au Moyen Âge que ce phénomène a été rapporté pour la première fois, par des croisés qui, naviguant dans la mer Méditerranée, affirmaient avoir aperçu de fantastiques châteaux se refléter dans la brume près du détroit de Messine, entre la péninsule italienne et la SicileIls attribuèrent ce phénomène à la fée Morgane, d'où le nom italien deadopté par la suite, et qui, d'après la l égende arthurienne, avait le pouvoir d'élever des palais au-dessus des flots et d'agir sur le vent.Si vous avez une autre explication , nous sommes preneurs.