Un véhicule chute dans un ravin de 150 m à proximité de Scolca

Il était 18h20 lorsque l'alerte a été donnée. Un véhicule à bord duquel se trouvait deux jeunes hommes de 18 et 19 ans et une jeune fille de 17 a, pour des raisons que l'on ignore, quitté la chaussée un peu avant Scolca pour verser dans un ravin de 150 mètres.Les trois personnes ont été éjectées du véhicule lors de la chute.Dès que l'alerte a été donnée, d'importants moyens de secours ont été mobilisés.Une ambulance, un véhicule de secours routier, le groupe de montagne des sapeurs-pompiers, Dragon 2B, l'hélicoptère de la Sécurité civile avec deux hommes du Grimp à son bord se sont mobilisés pour porter secoursaux trois jeunes gens qui ont été pu être, non, sans mal, récupérés et pris en chargeL'une des trois victimes de l'accident souffrirait d'une fracture à une jambe, les deux autres se trouvaient en état de choc.