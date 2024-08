Un trenu per Furiani

La rédaction le Jeudi 22 Août 2024 à 10:17

Et si on prenait le train pour aller à Furiani ? Les supporters du Sporting ont longtemps rêvé à cette solution. Les chemins de fer de la Corse l'ont fait. U trenu per Furiani, ressucité la saison dernière, reprend de plus belle cette année. De quoi débarrasser, dès ce vendredi soir, le stade de Furiani de plusieurs centaines de voitures. Comment ? On vous dit tout.