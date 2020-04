Un seul cas Covid-19 au 2e REP de Calvi : "Le régiment a anticipé les ordres de confinement"

- Combien de cas de COVID avez-vous au 2e REP ?

- Sur près de 1 200 hommes au camp Raffalli, nous comptons un seul cas confirmé de COVID depuis le départ de la pandémie et c’était au tout début du confinement. Rapidement identifié, le légionnaire a été mis en quatorzaine puis a rejoint sa compagnie. Il n’a donc très probablement contaminé personne ; d’autant plus que tous ses contacts ont été également isolés en quatorzaine.





- Testez-vous les légionnaires présentant les symptômes du COVID ?

- Conformément aux recommandations du Service de Santé des Armées, nous testons depuis le début du confinement tous les premiers cas suspects d’un groupe. Donc tous les cas présentant des symptômes évocateurs et répondant aux critères de dépistage ont été isolés puis testés. Je le répète : un seul, à ce jour, a été positif.





- Comment expliquez-vous cette très faible contamination ?

- D’abord, le 2e REP a anticipé les ordres de confinement : les détachements, pour la plupart sur le terrain (donc peu à risque) ont été rapatriés et vus par le service médical à leur arrivée à Calvi.

Ensuite, dès qu’un légionnaire présente l’un ou l’autre des symptômes, il est immédiatement conduit dans des locaux dédiés, isolés dans le camp et permettant la consultation médicale. Ces locaux sont répartis en trois secteurs : cas contact asymptomatique ou testé négatif, cas suspect symptomatique en attente des résultats du test, et cas positif. Ainsi, en cas de doute, le légionnaire est testé et en attendant le résultat, il est isolé.

Enfin, les légionnaires appliquent les mesures de distanciation et d’hygiène avec beaucoup de sérieux.





- Comment se passe le confinement au camp Raffalli ?

- Les légionnaires sont confinés au quartier et sur les terrains militaires. Seuls ceux qui sont mariés rentrent chez eux le soir. Ils passent donc d’un lieu confiné et sain à un autre lieu confiné et sain. Pour les familles confinées, les médecins du régiment assurent une permanence médicale par téléphone et présentielle si nécessaire. En cas de doute leurs membres seront testés. En attendant les résultats ou la fin de la quatorzaine prescrite, le militaire est maintenu à son domicile.





- Appliquez-vous les mesures barrières ?

- Les mesures barrières sont appliquées dans la vie de tous les jours comme à l’instruction. A titre d’exemple, une place sur deux est laissée libre à table pendant les repas. Le sport comme l’instruction se font par petits groupes, espacés et à l’extérieur pour que ce soit bien aéré.





- Et pour ceux qui partent et rentrent de mission à l’étranger ?

- Une quatorzaine ou un test est systématiquement réalisé pour tous ceux qui partent et qui rentrent de mission. Il y a donc très peu de risque d’importer le COVID. Afin de garantir une pleine disponibilité opérationnelle, nous sommes tous très motivés pour préserver le régiment du virus. Nous avons une population très jeune et en excellente santé physique. Elle est donc peu à risque.