« Un rêve, des fleurs, une visite post-mortem » thème d’une conférence à Bastia

« L’association La Ronde du Ciel créée en 2016 a pour but de répondre à diverses questions comme Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? » explique Laure Pagliasso, sa présidente. « Nous avons pu déjà aborder ces thèmes avec nos invités, lors de différentes conférences, notamment des médiums comme Chantal Lafont, Vincent Hamain, Chantal Mégares mais également la médium parapsychologue Pascale Lafargue, venue témoigner de ses 30 ans d’études et de recherche en parapsychologie et phénomènes inexpliqués. Apporter des témoignages sur la survie permet de donner des outils pour dépasser le deuil. La projection du film « Au-delà du miroir » en présence du réalisateur Jean-Yves Bilien , du physicien chercheur au CNRS Philippe Guillemant et de l’auteure conférencière Sylvie Ouellet nous avait emmenés dans une balade au cœur de questions fondamentales : Déterminisme, Transformation, Réincarnation, Incarnation, Conscience »Invitée de ce lundi 13 mars, la journaliste écrivain médium Patricia Darré était déjà venue en 2018. Dans une salle comble, le public avait découvert ses « dialogues avec Napoléon ».La ronde du ciel avait aussi organisé en 2019 le « 1er Congrès de l’Ufologie » avec quatre conférenciers, chercheurs, écrivains, des pointures dans leur domaine : Pascal Fechner, Joslan F.Keller, Thibaut Canuti et Egon Kragel.« Après une pause bien longue durant ces deux dernières années, nous revenons auprès du public insulaire avec un nouveau programme de conférences » souligne Laure Pagliasso. 1invitée de ce cycle 2023 : Patricia Darré.« Patricia Darré revient à Bastia pour nous raconter la visite en songe du dernier grand maître du Temple, Jacques de Molay, brûlé vif sur le bûcher le 18 Mars 1314. Ce dernier a une mission à lui confier. Une épopée insolite dont la conclusion pourrait bouleverser l’ordre du monde. Une enquête insolite, jalonnée de rencontres, synchronicités, initiation, messages de l’au-delà. Un rêve, des fleurs, une visite post-mortem, est le titre de cette conférence. L’alchimie de ces trois « ingrédients » va emmener Patricia Darré au cœur de l’ordre du Temple, sur les pas de Jacques de Molay, dernier grand Maître des Templiers ».A noter que si la conférence débute à 19h ( réservation conseillée ), Patricia Darré sera dès 18h à la salle polyvalente de Lupinu pour une séance de dédicaces de son livre « Le templier m’a dit » (Lafon 2022) dès 18h00.14 juin à l’Espace Diamant à Ajaccio : Patricia Darré et Jean-Yves Patte, historien et conservateur de musée pour des « Dialogues avec Napoléon et les révélations faites à ses descendants en transe médiumnique ».26 septembre à la salle polyvalente de Lupino : Sonia Bonnaud, médium conférencière, pour une conférence suivie d’une démonstration de médiumnité en salle.6 novembre à la salle polyvalente de Lupino : Egon Kragel, un des grands spécialistes d’ufologie en France, intervenant régulier sur la chaîne C8 (Enquêtes paranormales), viendra présenter ses deux derniers ouvrages: « OVNI Les 12 dossiers que le Pentagone ne s’explique pas » et « OVNI Sommes-nous en danger »