Un rassemblement à Bastia après l'interpellation de plusieurs manifestants

Un rassemblement dans le calme durant lequel les militants ont réaffirmé que la "répression n'est pas une solution au problème corse" et que "la place de la jeunesse n'est pas dans les commissariats ou en prison."

Dimanche 3 avril et lundi 4, des rassemblements marqués par des incidents ont eu lieu devant la préfecture de Haute-Corse à la suite de deux rassemblement organisés en hommage à Yvan Colonna.A la suite de ces manifestations trois individus ont été interpellés. "Une personne, indique le procureur de la République de Bastia, a été remise en liberté pour poursuite d’enquête et l’autre a été déférée ce mardi 5 avril au tribunal judiciaire et a été placée sous contrôle judiciaire jusqu’à son jugement." La garde à vue d'un troisième jeune, interpelé dans la nuit de lundi à mardi, en toujours cours..Pour protester contres ces interpellations musclées et dénoncer les méthodes "répressives" des forces de l'ordre, une centaine de personnes s'est rassemblée ce mardi 5 avril à 18 heures devant le commissariat de Bastia, à l'appel d'Aiutu Paisanu, Ghjuventù Libera et Core in Fronte,