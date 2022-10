Un premier cas de dengue autochtone détecté en Corse

Comment se transmet la maladie ?

La dengue ne se transmet pas directement de personne à personne mais par l’intermédiaire d’une piqûre d’un moustique de l’espèce Aedes albopictus (dit « moustique tigre »).



Quels symptômes ?

La maladie de la dengue se manifeste par une forte fièvre qui apparaît brutalement. Elle est souvent accompagnée de frissons, de maux de tête, de douleurs rétro-orbitaires, de nausées, de vomissements, de douleurs articulaires et musculaires et, de façon inconstante, d'une éruption cutanée vers le 5e jour des symptômes. L’évolution est le plus souvent favorable au bout de quelques jours.







Que faire cas de symptômes ?

L’Ars Corse rappelle qu’en présence de symptômes évocateurs de la dengue, en particulier s’ils apparaissent dans les 15 jours qui suivent le retour d’un voyage en zone de circulation du virus, il est important de se protéger contre les piqures de moustiques, de limiter ses déplacements et de consulter immédiatement son médecin traitant.



Les professionnels de santé (hôpitaux, médecins libéraux et laboratoires d’analyse médicale) sont sensibilisés à l’identification et au diagnostic des personnes qui pourraient présenter les symptômes de la dengue.





L’importance des gestes de prévention



Pour limiter le développement des moustiques autour de son domicile, il convient de :

· ranger à l’abri de la pluie tout ce qui peut contenir de l’eau (seaux, arrosoirs)

· bâcher hermétiquement ou recouvrir d’une moustiquaire les réserves d'eau (fût, bidon, piscine non traitée)

· veiller au bon écoulement des gouttières

· ramasser les déchets verts qui peuvent devenir des lieux de repos pour les moustiques adultes

Pour se protéger des piqûres de moustiques, il est conseillé de :

· porter des vêtements couvrants et amples

· utiliser un répulsif cutané, préférentiellement le matin et en soirée, conseillé par un pharmacien, sur les zones de peau découvertes

· si nécessaire, utiliser des grillages-moustiquaires sur les ouvertures (portes et fenêtres)

· utiliser des moustiquaires à berceau pour les nourrissons

· utiliser les diffuseurs électriques à l'intérieur des habitations

· utiliser les serpentins insecticides uniquement en extérieur

· utiliser les climatiseurs ou les ventilateurs qui gênent les moustiques