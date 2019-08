Un mois d'août plus chaud que la normale, mais pas de sécheresse en vue.

- Quel bilan peut-on établir en cette fin de mois d 'Août ?

- Globalement si l'on établi une moyenne sur la Corse le mois d'aout - au 25 - est déficitaire : 13 mm pour une normale de 26 mm avec des précipitations très irrégulièrement réparties.

Cependant ce que l'on constate c'est qu'on alterne depuis avril, mois secs et mois arrosés. La bonne nouvelle c'est que le cumul de pluie sur les cinq derniers mois, malgré cette irrégularité, est de 275 mm soit 125% de la normale, encore une fois "moyennée" sur la Corse.

On remarque (voir les cartes) que la Haute-Corse a été plus arrosée que la Corse-du-Sud. On note, à cet effet, une situation à peine normale pour le Fium'Orbu et même un déficit dans la pointe sud de l'île. Ce qui est intéressant c’est aussi de se pencher sur l'indice d'humidité du sol puisqu'il dépend au premier ordre de la pluie tombée et de l'évaporation, évaporation elle-même liée aux températures.



- Quelle est la situation sur ce plan ?

- Cet indice d’humidité du sol représente l'eau disponible dans le premier mètre du sol. Au 1er avril 2019, on était dans une valeur record basse. Au 27 août, on est au-dessus de la médiane intégré sur la Corse, cependant la carte (voir diaporama) montre certaines zones en rouge où l'indice est largement inférieur à cette médiane. Cet indice permet de décrire une éventuelle sécheresse agricole.



- Et côté températures ?

- Coté températures, et par rapport aux normales, il a fait plus chaud que la normale ce mois d'aout 2019, sauf en montagne, et plus en Corse-du-Sud qu'en Haute-Corse. Bref au regard de tous ces indices, on peut dresser un bilan plutôt rassurant pour notre île, tout en soulignant une situation sur le littoral sud sous la normale avec toujours cette pointe Sud de la Corse très en dessous de la normale.



- Et pour la suite ?

- Les prévisions saisonnières annoncent des mois de septembre et octobre plus chauds que la normale. Certes, comme on peut le voir sur les cartes, il n'y a pas de scénario privilégié pour les précipitations à venir, la circulation générale prévue est plutôt favorable à des situations de blocage qui ne favoriseront pas le passage des perturbations .





- Faut-il s’attendre donc à un été indien ?

- C'est un peu habituel, ces dernières années de retrouver des perturbations pluvieuses conséquentes tardivement. Il y a pas mal de facteurs qui m'incitent à penser que jusqu'à fin octobre on ne devrait par avoir beaucoup d'eau. Cependant à cette échelle on ne peut prévoir d'éventuels orages conséquents et bienvenus sur le relief.