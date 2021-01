Un jour, une recette circuit court corse : les côtelettes d’agneau en croûte de noisettes de Cervioni

Pour 3 portions

L’agneau :

1 carré d’agneau (6 côtelettes)

1 poignée de noisettes

1 poignée de pignons

1 poignée de pistaches

2 c à soupe de miel corse

2 c à soupe d’huile d’olive

Du romain, de l’ail, du thym

Sel et poivre



L’écrasé de pomme de terre :

6 pommes de terre de taille égale

1 pot de tapenade d’olives noires

1 briquette de crème fraîche



1/ dans une casserole d’eau bouillante faite cuire vos pommes de terre

2/ une fois cuites, égouttez et épluchez-les puis écrasez-les à l’aide d’un presse purée et mélangez la crème fraîche, salez et poivrez. Réservez.

3/ sur une plaque allant au four, placez du papier cuisson, étalez vos noisettes, pistaches et pignons et placez au four 5minutes à 190° pour les torréfier.

4/ à la sortie, laissez refroidir et hachez en gros morceaux. Réservez.

5/ dans une poêle placez l’huile d’olive et saisissez votre viande 7 minutes de chaque côté, il faut qu’elle soit bien dorée et quasiment déjà cuite.

6/ ensuite placez votre carré d’agneau dans un plat allant au four, enduisez le de miel sur la surface grasse et collez vos fruits hachez pour formez une croûte.

7/ enfournez pendant 10 minutes à 180° avec les herbes et l’ail. (Recouvrez les manchons d’aluminium pour qu’ils ne noircissent pas)

8/ au moment du dressage, placez votre purée dans un emporte pièce et intercalez avec de la tapenade d’olives noires, finissez par un filet d’huile d’olive du sel et du poivre. Pour les côtelettes, servez les assaisonnées de sel et de poivre.



Bon appétit !

avec #lapetitecuisinedemarie