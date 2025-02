« Un défi de taille pour l’AC Ajaccio » à Metz

Même si cela va beaucoup mieux, sur le terrain, avec une série de quatre victoires en cinq matchs, la position de l’ACA reste toujours fragile. Les Ajacciens sont certes 13e du championnat de Ligue 2, mais ne comptent que deux points d’avance sur Clermont, le premier barragiste. D’autant qu’un déplacement périlleux attend l’AC Ajaccio du côté de Metz. Les Lorrains sont en pleine bourre dans ce championnat et sont revenus à quelques longueurs de Lorient, le leader au prix d’une belle dynamique. Invaincus à domicile, les Messins n’ont plus perdu en championnat depuis le 29 octobre dernier et une défaite face au Red Star.



« La meilleure équipe de Ligue 2 avec Lorient »



Lors de la conférence de presse d’avant-match, Thierry Debès, le coach ajaccien, conscient de ce qui attend les Acéistes en terre lorraine souligne néanmoins « certes, on va à Metz dans un état d’esprit conquérant, mais on sera respectueux, car nous allons affronter ce qu’il y a de mieux en Ligue 2, avec Lorient. » C’est une équipe qui reste sur une incroyable série de victoire et d’invincibilité à domicile. C’est une montagne qui nous attend, mais on s’est préparés pour ce gros match et pour défendre nos couleurs du mieux possible. On y va sans complexes. On a bien étudié leur jeu. On sait que leur entraîneur, Stéphane Le Mignan, sait toujours bien faire jouer ses équipes. Ils ont un jeu de possession et de position qui pose beaucoup de problèmes à l'adversaire. Il a aussi, en sa possession des joueurs de haut niveau, qui peuvent faire la différence à tout moment ». Des bons résultats qui ont redonné une nouvelle dynamique avec un public de retour en nombre au stade Saint-Symphorien, et des supporters qui rêvent de retrouver la Ligue 1 : « On a essayé de se préparer en conséquence et de faire notre match. De plus, ils ont annoncé plus de 20 000 spectateurs, presque à guichets fermés, donc on va jouer dans une grosse ambiance. Ils voudront poursuivre leur série de victoires presque toutes par trois buts d’écart lors des dernières journées. C’est un défi de taille qui nous attend là-bas.Il va nous falloir du courage et de solidarité. C’est essentiel, mais nous avons maintenant aussi des certitudes au niveau du jeu sur lesquelles nous allons pouvoir nous appuyer. C’est certain que cela sera plus difficile de mettre en place notre jeu face à un tel rouleau compresseur de Ligue 2, comme Metz. Mais, on va s’appuyer sur des bases solides ».



Avec le retour de ses blessés depuis quelques semaines, Thierry Debès peut compter sur un effectif plus fourni en nombre et compte mettre ses joueurs sous pression pour faire jouer une concurrence saine au sein du groupe : « J’essaye de garder les joueurs sous pression tant que nous ne sommes pas mathématiquement sauvés. J’ai besoin de tous les joueurs disponibles. D’ailleurs, l’équipe qui débute les matchs n’est jamais celle qui les termine. Aujourd’hui, si on veut s’en sortir, on va avoir besoin de tout le temps et il faut installer une concurrence saine entre les joueurs. Les onze joueurs qui jouent ont une énorme responsabilité par rapport à ceux qui ne débutent pas les rencontres. Ils doivent donner le meilleur d’eux-mêmes ». Hormis Jacob et Touzghar toujours blessés, le coach ajaccien dispose d'un effectif au complet avec le retour de Santelli dans le groupe à la place de Chegra. Avec l'ambition de poursuivre sur la même dynamique.



Le groupe ajaccien

Quillichini, Contena, Youssouf, Strata, Bamba, Ayessa, Vidal, Huard, Kouassi, Puch, Barreto, Mangani, Anziani, Santelli, Everson, Ben Touré, Soumano, Kanté