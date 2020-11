Un convoi exceptionnel dans le centre-ville de Calvi

Ce mardi 24 novembre l'immense engin de levage du Chantier Naval de Calvi n'est pas passé inaperçu dans le centre-ville de Calvi où la circulation a été interrompue durant les deux journées nécessaires pour monter la grue d'un chantier en construction entre la rue des écoles et l'avenue du Commandant Marche au coeur même de la ville de Calvi.

Cet engin de levage imposant devait servir au montage d'une grue à tour en aveugle à l'aide du LTM 1300 qui avec ses 6 essieux, une capacité de charge de l'ordre de 300 tonnes et une fourche téléscopique de 78 mètres pour une capacité de levage de 114 m de haut, se caractérise plus particulièrement pour sa performance élevée, sa stabilité et ses systèmes de flèches variable.



La présence en pleine ville de cet engin hors normes a attiré l'attention de nombreux passants impressionnés par la maniabilité de cette grue parfaitement maîtrisée par le technicien manipulateur.

La Police Municipal devait veiller à la sécurité de cette manoeuvre.