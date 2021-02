Un arc-en-ciel lunaire observé à Piedicorte-di-Gaggio

Si voir des arcs-en ciel est assez fréquent, il est rare d'observer des arcs-en-ciel lunaires et pourtant, dans la nuit entre dimanche 31 janvier et lundi 1 février, vers 22 heures, un lecteur de CNI, Jean-Noël Corazzini, a capturé ce phénomène optique fascinant et partagé ses photos avec nous.Les arcs-en ciel blancs qu'on voit pendant la journée, se forment grâce aux rayons du soleil, les “moonbow” (arc-en-ciel lunaire) peuvent apparaître la nuit grâce à la lumière d’une lune pleine ou quasiment pleine, un ciel sombre et de la pluie. Ces trois conditions étaient sans doute réunies ce dimanche à Piedicorte-di-Gaggio où la réfraction de la lumière blanche de la lune dans les gouttes d’eau a permis de capturer ce phénomène météorologique rare et magnifique.