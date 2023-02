Un ancien joueur du Sporting de Bastia incarcéré

📋 Communiqué du FC Sochaux-Montbéliard à propos de Sambou Yatabaré. ⤵️

L'ancien du Sporting, Sambou Yatabaré, qui a évolué durant une saison en 2012 sous les couleurs bleu, est actuellement incarcéré après son arrestation mi-janvier. Il fait face à des accusations de violences contre un policier lors d'un incident remontant à avril 2017.Selon, l'accrochage entre Yatabaré et l'agent s'est produit sur la route de l'aéroport de Roissy, avant de s'envenimer dans le parking. Le footballeur malien a alors porté un violent coup à la victime, blessant son nerf optique et lui causant une incapacité temporaire totale de 21 jours.Le joueur a contesté la version de la victime concernant l'altercation qui s'est produite en juillet 2017. Dans un entretien avec, il a déclaré qu'il se sentait menacé par un homme qui n'a jamais précisé être policier. Yatabaré a déclaré que l'homme s'était ensuite rendu à sa voiture pour reposer son arme avant de revenir vers lui en lui demandant de se battre. Dans une tentative de se protéger ainsi que sa famille, Yatabaré a assuré avoir alors porté un coup de poing à l'homme.Le 4 janvier dernier, Sambou Yatabaré a été condamné à douze mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bobigny. L'avocat du joueur a fait savoir à L’Equipe que celui-ci n’avait pas reçu la convocation au tribunal, en raison d’un changement d’adresse mail. Suite à cela, les forces de l’ordre ont effectué une descente au stade Bonal, pour procéder à son arrestation et le conduire à la maison d’arrêt de Besançon.Le FCSM a confirmé cette information, mais n'a fait aucun autre commentaire à ce sujet.