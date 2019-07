Un Corse à l'assaut de l’Iron Man d’HawaÏ

Il y a des parcours sportifs qui attirent le respect, c’est le cas de celui de Joseph Baghioni.

C'est jeune qu’il décide de s’engager au service des autres en intégrant les pompiers de Paris. Il y restera sept ans avant de revenir en tant que caporal au sein des pompiers d’Ajaccio. Tandis que la course à pied est sa passion et son sport de prédilection, il se lance le défi en 2017 de faire du triathlon.

Il est alors rentré dans le club de triathlon des pompiers l’ASSP2A et s’est entrainé seul dès que son emploi du temps le lui permettait. En à peine deux ans et à 30 ans, le jeune triathlète a terminé l’Iron Man de Nice en finissant 3ème de sa catégorie et 30ème au général sur 2500 participants. Ce résultat lui permet d’être qualifié à l’Iron Man d’Hawaï réunissant les plus grands triathlètes qui aura lieu en octobre prochain.



« Je me prépare seul et j’ai aussi un coach qui m’a fait un programme d’entrainement,explique Joseph Baghioni. Mes forces sont davantage la course et la natation. C’est souvent sur ces épreuves là que je prends de l’avance. L’Iron Man d’Hawaï est une épreuve impressionnante. Si celui de Nice est considérer en catégorie L concernant la distance à parcourir, celui de Hawaï est XXL. Il y a 180 km à parcourir à vélo, 42 à pied et 4 en nage. Il me faudra une semaine sur place en amont pour encaisser le décalage horaire et m’acclimater au nouvel environnement. Ce déplacement représente un gros investissement sportif mais aussi financier. Mes collègues me soutiennent beaucoup et ils vont faire une collecte afin de m’aider, je les remercie mais je cherche encore tous les sponsors possibles ».



Le mot est donc lancé, toutes les entreprises qui veulent soutenir Joseph Baghioni pour contribuer à envoyer un corse à l’Iron Man à Hawaï peuvent joindre le triathlète via ses réseaux sociaux.

Page Facebook : https://www.facebook.com/Joseph-Baghioni-Triathlète-253253942205673/ Page Instagram : joseph_trathlète_