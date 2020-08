Un CRS sauve un octogénaire qui se noyait à Ajaccio

Mercredi dernier, alors qu’il se trouvait en repos, Maxence, CRS, a souhaité profiter de la plage avec son amie qui était en vacances dans la même région. Ils ont vu arriver un homme en déambulateur, qui marchait mal. Mais quand ce dernier est parti à l’eau avec sa compagne, le jeune couple s’est interrogé.



Si les dix premières minutes de natation se sont bien passées pour le couple, la suite fut beaucoup plus compliquée. » J’ai d’un coup vu la femme se débattre et je me suis levé. Dès qu’elle m’a vu debout, elle m’a fait signe de venir. J’ai tout de suite compris… J’ai dit à mon amie d’aller chercher des secours, et je me suis jeté à l’eau. » explique Maxence



Après 50 mètres de nage, Maxence est arrivé au contact de l’homme qui était inconscient. » J’ai constaté qu’il n’avait plus de pouls… Je l’ai ramené au bord, où deux personnes m’ont aidé à le sortir de l’eau. Il pèse 130 kg, seul, je n’y serais pas arrivé. » Une fois allongé sur la plage, Maxence entreprend un massage cardiaque avec l’aide d’une infirmière et d’un professeur de karaté présents sur place.