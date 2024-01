Tuerie de Bastia : Une deuxième personne en garde à vue

"Trois victimes, deux hommes et une femme, dont le locataire officiel du logement, se révélaient décédées. La quatrième victime était transportée au centre hospitalier. Son pronostic vital demeurait très engagé à ce jour", a indiqué ce mardi le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre. Âgés d'une quarantaine d'années, les quatre individus étaient déjà connus des autorités judiciaires, l'une d'entre elles pour des infractions liées à l'usage de stupéfiants.



Comment ont été tuées ces 3 personnes ? Dans quel contexte ? À ce stade, l'incertitude règne. Aucune piste n'est favorisée, aucune n'est écartée, laissant les enquêteurs face à un puzzle d'interrogations. "Alors que des autopsies sont programmées à partir de demain, les premiers éléments laissent entrevoir une possible implication d'une arme à feu dans cette tragédie." détaille le procureur dans un communiqué en précisant que "à ce stade, le contexte des faits reste indéterminé et aucune hypothèse d'enquête n'est privilégiée."



Deux personnes, proches des victimes, ont été interpellées et placées en garde à vue, et sont actuellement entendues par les enquêteurs.

Une enquête pour homicides volontaires a été ouverte, confiée aux services de la DIPN et du Service interdépartemental de police judiciaire de Haute Corse.

Que s'est-il passé à Bastia ce lundi soir ? En fin de journée, aux alentours de 19 heures, les secours et la police ont été alertés par un témoin qui les a dirigés vers un appartement au rez-de-chaussée de la résidence HLM Piana Suprana. À l'intérieur, une scène macabre les attendait : quatre personnes, disposés de manière singulière, tous à proximité du canapé, gisaient au sol, dans une mare de sang.