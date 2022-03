Trois blessés légers dans un accident à Aleria

Michela Vanti le Mercredi 23 Mars 2022 à 10:41

Ce mercredi 23 mars vers 8 heures un accident impliquant une voiture et un fourgon a eu lieu à Aleria, sur la route territoriale 10 à l'embranchement de la maison Pieraggi.

La collision a fait trois blessés légers : une femme de 25 ans qui a été évacuée au centre hospitalier de Bastia par les sapeurs-pompiers d'Aleria et deux hommes, âgés de 17 et 32, dont l'état n'a pas nécessité un transfert à l'hôpital.