Triple mise à feu dans la nuit à Vescovato

Le SIS, service d'incendie et de secours de la Haute-Corse, a mobilisé quatre engins et une dizaine de sapeurs-pompiers pour limiter la progression des flammes.

L'engagement des pompiers se poursuivait samedi matin avec le "travail de nettoyage des lisières", mais au-delà de ce travail, prévu pour durer toute la journée, il est possible que les services de secours fassent "appel aux moyens aériens pour sécuriser tout ce qui a été fait dans la nuit" indiquait les services de secours.