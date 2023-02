Tribunal judiciaire d'Ajaccio : bilan d'une année 2022 "mouvementée"

Avec un peu de retard, la traditionnelle audience de rentrée a bien eu lieu ce lundi. Celle-ci a démarré peu après 11 heures, par l'installation dans ses fonctions de Julie Veniat, nouvelle directrice de greffe en charge de la chaîne pénale. Elle remplace Marjorie Hamers , qui occupait ce poste depuis trois ans et sera désormais chargée de formation à l'École nationale des greffes de Dijon, dès lundi prochain.



Les formalités se sont ensuite succédé , avec les trois discours principaux du Procureur de la République, Nicolas Septe , d u Bâtonnier du Barrea u d'Ajaccio, Me Raphaële Deconstanza et enfin, du p résident du tribunal judiciaire, Guy Fouquet. Ce dernier a dressé le bilan de l'activité de l'année écoulée.



En tête d'affiche des nombreux chiffres évoqués, figurent notamment ceux de l'aide aux victimes. "En 2022, l'association CORSAVEM en Corse-du-Sud a reçu 1 293 personnes", a-t-il dévoilé. Parmi elles, 494 ont été victimes de violences conjugales : 470 femmes et 24 hommes. 103 ont souffert de violences intrafamiliales : 63 femmes et 40 hommes, dont 63 mineurs. "18 personnes ont bénéficié de l'attribution d'un téléphone grave danger et une d'un bracelet anti-rapprochement", a-t-il poursuivi à propos des dispositifs mis en place. "136 victimes ont été prises en charge l'an dernier, a renchéri le Procureur lors de ses réquisitions. Au-delà même de l'accueil des victimes, notre objectif est de poursuivre l'amélioration de la prise en charge judiciaire des auteurs de violences conjugales et intrafamiliales avant et après jugement. L'installation de l'association sociojudiciaire et la création d'une unité d'audition pour mineurs victimes en lien avec l'ARS et le nouvel hôpital d'Ajaccio vont dans ce sens."