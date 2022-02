Trendex, une start-up ajaccienne pour miser sur ses stars préférées

Et si on pouvait miser sur la carrière de talents et interagir avec ses personnalités préférées ?

C’est le pari qu’ont fait Jean-Joseph Mariani , Andrea Bonapersona et Guillaume Figlie accompagnés de Nicolas Alfonsi . qui après une année de l développement, en aout dernier ont lancé e site « Trendex ».

Sur la plateforme on retrouve déjà une cinquantaine de talents, influenceurs, youtubeurs et sportifs qui ont accepté de mettre leur image et leur popularité en jeu.

Parmi eux, les Corses Philippe Corti et Eric Fraticelli . « Le but est de miser sur un talent et de l’aider ainsi dans son développement de carrière, explique Jean-Joseph Mariani , président cofondateur. Nous pouvons prendre l’exemple d’un tennisman qui aurait besoin de fonds pour payer ses entraînements ou de musiciens pour leurs enregistrements ».



Entre crowdfunding et espace communautaire, Trendex a une mécanique bidirectionnelle.

En effet, les personnalités proposent des contreparties parfois uniques aux fans les plus généreux comme certains artistes qui vont offrir des « tickets d’or » pour permettre à un fan d’avoir une entrée gratuite à vie à ses concerts. Le principe c’est que chaque talent représente 100 000 parts.

La personnalité n’est pas lésée puisqu’elle en acquiert dès la signature de son contrat entre 50 et 80%. Les fans vont pouvoir ensuite acheter les parts restantes.

Plus les parts sont achetées, plus e lles prennent de la valeur et deviennent chère s . Les fans sont libres ensuite de revendre leurs parts à d’autres et ainsi de suite.



La plateforme est dédiée exclusivement aux personnes majeures puisqu’il y a mise et donc transaction financière. Et justement, l’autre innovation des entrepreneurs réside également dans une innovation technologique permettant de sécuriser d’une part les transactions tout en les rendant accessibles. Les perspectives sont donc beaucoup plus étendues avec la possibilité de vendre cette technologie en marque blanche par exemple à d’autres supports.



Pour l’heure, et en seulement quelques mois, l’équipe de Trendex compte une quinzaine de salariés, le site a signé 50 talents en exclusivité et compte plus de 10 000 utilisateurs en Europe et Amérique du Nord .



Si le démarrage s’est réalisé sur des fonds propres, les associés souhaitent réaliser une levée de fonds afin de se développer davantage et atteindre d’ici 3 ans 2 500 talents signés et 800 000 utilisateurs .