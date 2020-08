Travu : un jeune labrador retrouvé accroché au bord de la route

Ce mardi matin, un jeune mâle labrador noir a été retrouvé accroché avec sa laisse au bord de la route du côté de Travu, en direction de Ventiseri. Il porte un collier noir mais sans numéro de téléphone. L’animal; légèrement blessé, présente une marque de strangulation au niveau du cou, en ayant, sans doute, essayé de se décrocher.

L’animal n’étant ni pucé ni tatoué (l’identification d’un animal de compagnie étant pourtant obligatoire depuis 2012), l’association lance un appel à témoins afin d’essayer d’identifier le chien pour remonter jusqu’au propriétaire, dans l’espoir qu’il se soit simplement perdu ou que quelqu’un l’ait accroché pour éviter qu’il ne se fasse écraser, craignant, peut-être, aussi qu’il ait pu être volé.

Toute personne permettant de l’identifier permettra de retracer son histoire. Un post Facebook, partagé plus de 1 500 fois, a, déjà, été publié mardi matin mais en vain pour l’instant.

Beaucoup d’animaux ont été abandonnés ces dernières jours aux quatre coins de l’île. L’association I Cani Corsi, à elle seule, compte 4 nouveaux pensionnaires qui ont été abandonnés dans le secteur d’Aleria au cours de la semaine dernière. Le refuge est désormais complet et ne peut plus accueillir de nouveaux pensionnaires.

Toutes les associations de protection animale de l’île présentent des difficultés à répondre à la forte augmentation de des actes d’incivisme.

Cette triste histoire bien que banale est aussi l’occasion de rappeler que les refuges débordent et ont besoin de nouvelles adoptions afin de pouvoir se permettre d’accueillir de nouveaux pensionnaires.

Les associations s’essoufflent et ont aussi grandement besoin de bénévoles.

Si vous le désirez, vous avez très certainement la possibilité d’apporter votre aide, d’une manière ou d’une autre, auprès de celles qui est la plus proche de chez vous.

Il à été pris en charge par les bénévoles du refuge canin de l’association I Cani Corsi d’Aleria, le plus proche du lieu de cet abandon.