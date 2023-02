Traversée d'Ulmetu : double sens de circulation expérimenté dès lundi

Dans un communiqué la Collectivité de Corse indique que "à compter du lundi 13 février 2023, la circulation des véhicules sur la traverse d’Ulmetu se fera à double sens, avec une neutralisation des feux de régulation actuels.

Cette opération, qui se terminera le vendredi 24 février, s’inscrit dans une démarche expérimentale visant à tester sur la commune de nouvelles conditions de circulation et à étudier leurs impacts en termes d’amélioration du cadre de vie des habitants d’Ulmetu et de la micro-région.

Elle peut aujourd’hui être menée puisqu’il est désormais possible pour les riverains, contraints jusque-là de stationner sur le tronçon séparant les deux feux, de stationner notamment sur les places de trois parkings construits au cours des dernières années par la Collectivité de Corse, le dernier parking ayant été livré en juillet 2022.



Conduite en étroite concertation avec le Maire de la commune, elle a vocation à être renouvelée en période estivale.

Plus généralement, cette opération s’inscrit dans la volonté politique du Conseil exécutif de Corse de répondre concrètement à une difficulté dite « historique » dans la microrégion.

Elle est une étape indispensable dans la construction d’une réponse efficace à cette difficulté.

Ainsi, tout projet de déviation de la commune, à propos duquel des études ont déjà été engagées, ne pourra être poursuivi qu’en ayant fait la démonstration au préalable qu’une circulation à double sens ne modifie pas significativement les conditions de trafic ainsi que le confort de vie des habitants d’Ulmetu.



Tout au long de cette phase test, la Collectivité de Corse recommande aux usagers de circuler avec la plus grande prudence."