Transition écologique : un programme intensif pour les entreprises corses

Les entreprises corses désireuses d’engager ou d’accélérer leur transition écologique ont jusqu’au 23 février 2025 pour candidater à la 3ᵉ Résidence d’Accélération Transition Écologique. Ce programme intensif et entièrement financé se tiendra du 30 mars au 4 avril 2025 à l’Hôtel La Parata, à Ajaccio.



Pendant cinq jours, les participants bénéficieront d’un accompagnement personnalisé, incluant ateliers, conférences et tables rondes, animés par des experts et des dirigeants engagés. Avant même le début de la résidence, chaque entreprise sélectionnée recevra un audit sur son niveau de maturité écologique et RSE.



Ouverte aux entreprises de tous secteurs et tailles, cette initiative vise à leur fournir des outils concrets pour allier durabilité et compétitivité. Seule condition : être basée en Corse et mobiliser deux à trois décideurs pendant toute la durée du programme.



Organisée par Issého, en partenariat avec plusieurs acteurs économiques et institutionnels, cette résidence se veut un accélérateur pour ceux qui souhaitent anticiper les défis de demain. Les cinq entreprises sélectionnées seront annoncées le 3 mars 2025.



Inscriptions sur : www.residence-acceleration.com