Trail de Bonifacio : Régis Rico s'impose sur les falaises

Le départ a été donné à 9h30 sur le port de Bonifacio. Après un tour en haute ville les concurrents ont pris la direction de Pertusatu en passant par le Campu Rumanellu. Au niveau de la plage de Saint-Antoine, à la mi-course, c'est le Porto-Vecchiais Régis Rico qui avait, déjà, fait la différence sur ses principaux adversaires, Pierre-Joseph Risticoni et Axel Mondain, tous deux du GFCA. Chez les féminines, l'Ajaccienne Flavie Perrier était au coude à coude avec Lauriane Ceccaldi et Emilie Micheau.





La deuxième partie de la course, confortait Régis Rico comme leader de l'épreuve. L'athlète de l'AS Porto-Vecchio s'en allait vers la victoire sur la Marine bonifacienne. Après s'être imposé l'année dernière, il récidivait, cette année, dans le temps de 1h01'11. Les Ajacciens Pierre-Joseph Risticoni et Axel Mondain finissaient deuxième et troisième. Lauriane Ceccaldi était la plus rapide chez les féminines. Flavie Perrier et Emilie Micheau se classaient deuxième et troisième.