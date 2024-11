Trafic de stupéfiants : plusieurs interpellations dans la région de Propriano

C’est une nouvelle preuve de la priorité de politique pénale locale que le parquet d’Ajaccio entend donner à la lutte contre les trafics de stupéfiants en Corse du Sud. Dans un communiqué, le procureur d’Ajaccio, Nicolas Septe, indique ce vendredi qu’une opération de police judiciaire de grande envergure visant à l’interpellation de trafiquants de stupéfiants s’est déroulée dans le proprianais mardi et a donné lieu à cinq interpellations. « Les différentes perquisitions menées ont permis la découverte et la saisie de produits stupéfiants , d’armes, de numéraire, ainsi que des objets provenant des bénéfices de ce trafic (véhicules, matériels HIFI) », précise-t-il.



« Lors de précédentes enquêtes judiciaires au cours de l’année 2023, des informations parvenues aux gendarmes ont permis de suspecter l’existence d’un trafic de cannabis et de cocaïne sur le secteur du pont de l’Arena Bianca à Propriano », retrace par ailleurs le procureur d’Ajaccio. « Des investigations importantes seront diligentées pendant près d’un an pour matérialiser ce trafic de produits stupéfiants se concluant par l’identification de cinq individus », poursuit-il en dévoilant que « de nombreux consommateurs ont également été identifiés » à cette occasion.



Après l’opération judiciaire déclenchée mardi par la compagnie de gendarmerie départementale de Sartène appuyée par des unités de la région de gendarmerie de Corse, quatre des cinq individus interpellés ont été présentés ce jour au parquet. « Deux ont fait l’objet d’une condamnation immédiate dans le cadre d’une procédure de plaider coupable et les deux autres seront jugés en comparution à délai différé le 17 décembre prochain. Ils ont été incarcérés en attendant leur jugement », détaille le procureur.