Trafic de stupéfiants dans l'Alta Rocca : 5 personnes en garde à vue

Les personnes ont été interpellées dans le cadre d'une opération de gendarmerie menée lundi matin dans la microrégion.

Tout est parti d’une intervention des gendarmes de Sainte-Lucie de Tallano début janvier 2022.

En effet, à la suite d’une affaire de violences conjugales, les enquêteurs ont soupçonné "l’un des protagonistes de s’adonner à de la revente de produits stupéfiants à différents consommateurs à l’échelle locale" précise Nicolas Septe, le procureur de la République d'Ajaccio





Rapidement, le parquet d’Ajaccio a ouvert une information judiciaire pour "trafic de stupéfiants". Les premières investigations ont, dès lors, permis de confirmer que "l’une des personnes soupçonnées alimentait en produits stupéfiants des consommateurs dans la région de l’Ata Rocca, et que ses clients principaux, environ une vingtaine, se trouvaient sur les communes de Zonza, Levie, et Serra di Scopamene."



Le procureur de la République d'Ajaccio ajoute que "les surveillances réalisées par les gendarmes au cours de l’enquête ont mis en évidence différents voyages effectués sur la région de Propriano, probablement pour acheter les produits stupéfiants."



Ce lundi 3 juillet 2023, le magistrat instructeur en charge du dossier a donc décidé de procéder à différentes interpellations. "Actuellement, 5 gardes à vue sont en cours depuis lundi et peuvent durer jusqu’à 96 heures dans le domaine des trafics de stupéfiants", précise Nicolas Septe qui se réjouit du fait que "depuis le début du mois de juin ce sont 3 opérations antidrogues qui auront été diligentées sur le département de Corse-du-Sud. L’intensification des opérations judiciaires dans notre département traduit la volonté de l’autorité judiciaire locale de lutter sans relâche contre les trafics de stupéfiants, leurs sources d’approvisionnement et d’appréhender les avoirs criminels issus de ces opérations illicites. À cet égard le GIR de Corse a été associé à l’enquête menée depuis plusieurs mois par les gendarmes."



Les gardes à vue se poursuivent ce mardi matin. On saura dans quelques heures les suites judiciaires qui seront données à cette affaire..