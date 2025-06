Trafic de drogue à Ajaccio : deux récidivistes condamnés

Les faits se sont déroulés le 13 juin aux alentours de 20h30, route des Sanguinaires, à hauteur du secteur de Barbicaghja. En apercevant les policiers de la brigade anticriminalité, un véhicule a brusquement fait demi-tour, adoptant une conduite jugée dangereuse. Rapidement interceptés dans le secteur de Santa Lina, l’homme et la femme à bord ont été placés en garde à vue.

Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont découvert 35 grammes de cocaïne conditionnés en bonbonnes, 5 grammes d’héroïne, une balance de précision et 2 000 euros en liquide. Les deux occupants, déjà condamnés pour des faits similaires en 2023, ont été déférés au parquet deux jours plus tard.



En garde à vue, la jeune femme a déclaré consommer des stupéfiants et avoir récupéré les produits pour le compte d’un individu qu’elle aurait rencontré via le réseau Snapchat. Elle a également refusé de communiquer le code de son téléphone, ce qui a été retenu comme infraction complémentaire. L’homme a, pour sa part, affirmé ne pas être au courant de cette livraison, tout en reconnaissant qu’il comptait consommer l’héroïne dans la soirée.



Présenté devant le tribunal correctionnel d’Ajaccio ce dimanche 15 juin, le ministère public, représenté par le substitut du procureur Alexandre Apel, a requis des peines d’emprisonnement ferme, au vu du passé judiciaire des deux mis en cause et de leur situation de récidive. Le tribunal a suivi ces réquisitions et condamné la jeune femme à trois ans d’emprisonnement, avec révocation d’un an d’un précédent sursis probatoire, soit quatre ans de prison ferme, ainsi qu’à 2 000 euros d’amende. L’argent retrouvé dans le véhicule a été confisqué. Le jeune homme a écopé de deux ans de prison, avec révocation de dix mois de sursis, et d’une amende de 2 000 euros.