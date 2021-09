Tout sur l'apprentissage de la langue corse

La langue corse est classée dans les langues romanes et plus précisément, dans le groupe italo-roman. Elle a vu le jour à l’époque de la conquête romaine, au moment où la Sardaigne et la Corse formaient encore une seule province. Toutefois, l’île étant très fréquentée à ce moment, de nombreuses variations de la langue corse sont apparues. De plus, la proximité de la Corse avec la France a aussi eu une influence sur le vocabulaire corse.De nos jours, elle est principalement utilisée pour parler et très peu à l’écrit. En effet, les traditions orales sont beaucoup plus riches que les versions écrites. D’ailleurs, les chercheurs n’ont pas trouvé de documents en corse plus anciens que le XIXème siècle. Pendant cette période, l'italien était la langue utilisée sur l’île.Bien que la majorité des habitants n’utilisent plus tellement le corse, il reste ancré dans leur culture. De plus, le gouvernement a mis en œuvre des dispositifs pour inclure le corse dans l’éducation. Pour ce faire, les élèves désireux d’apprendre cette langue peuvent bénéficier de trois heures de cours par semaine dans les collèges.En outre, les établissements bilingues se multiplient également sur l’île. Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances, des formations professionnelles sont aussi proposées à l’université de Corse. À la fin du cursus, l’étudiant peut obtenir une licence ou un CAPES.Concernant l’enseignement primaire, il est reparti en deux catégories : l’enseignement bilingue et l’éducation standard. La première est en plein essor actuellement, car elle utilise des méthodes didactiques innovantes. Aujourd’hui, près de 47 % des étudiants bénéficient de cette méthode d’enseignement.Malgré ces dispositifs, l’apprentissage du corse fait encore face à des difficultés. En effet, le système éducatif actuel ne permet pas encore de former suffisamment de corsophones par manque de professeurs. La plupart des étudiants ayant fini le secondaire ne peuvent alors plus poursuivre leur cursus. De plus, lorsqu’un établissement opte pour l’enseignement bilingue, il est nécessaire de réadapter le programme d’étude.Mais aujourd’hui, la tendance est en train de se renverser. Désormais, ceux qui veulent continuer leur apprentissage ou simplement découvrir la langue peuvent trouver des professeurs particuliers. En effet, avec le développement des plateformes d’enseignement à distance, il est plus facile de bénéficier de superprof de corse . Il est alors possible de profiter de cours à distance ou bien à domicile en seulement quelques clics.Si vous constatez que votre enfant a du mal à suivre l’apprentissage en corse, offrez-lui un soutien scolaire et faites appel à un prof particulier. Quel que soit son niveau (primaire, secondaire ou universitaire), l’accompagnement à domicile présente plusieurs avantages. En sollicitant un professeur particulier, votre enfant bénéficiera d’un suivi en permanence et de conseils personnalisés. De plus, il existe aujourd’hui des professeurs particuliers qui proposent du soutien scolaire en corse.Concernant le prix, plusieurs éléments entrent en jeu, dont l’expérience et les diplômes de l’enseignant ainsi que le lieu des cours. Par exemple, si les cours doivent aider à passer un examen spécifique ou un concours, il convient de contacter un professeur spécialisé. Dans ce cas, le prix peut être relativement élevé. Cependant, pour du soutien scolaire, il est possible d’opter pour des cours standards.