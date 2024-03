Tout ce qui change le 1er avril 2024

Pendant cinq mois, un propriétaire ne pouvait pas expulser un locataire si les raisons concernent des loyers impayés, des nuisances ou encore le non-respect du règlement de copropriété.

Cette mesure visait à protéger les personnes qui pouvaient se retrouver sans abri durant la saison hivernale.





Premiers envois du chèque énergie

Pour cette nouvelle campagne 2024, les chèques énergie, ces coups de pouce qui permettent de financer les dépenses d’énergie (gaz, électricité…), seront envoyés à près de 5,6 millions de foyers.

Le ministère de l’Économie a publié le calendrier des versements de l’aide, qui auront lieu entre le 2 avril et le 25 avril.

Et Bercy a également rappelé qu’un simulateur était en ligne pour savoir si l’on pouvait bénéficier de cette aide.

Une bonne nouvelle quand on sait que les prix de l’électricité, ainsi que du gaz, ont augmenté ces derniers mois.







Des médicaments plus chers

Dès le 31 mars, le doublement du montant des franchises médicales sera acté. Cette franchise, correspondant au reste à charge pour le patient, passera de 50 centimes à 1 euro par boîte de médicaments.

Le gouvernement justifiait en janvier cette hausse en raison de l’augmentation des dépenses d’assurance maladie « de presque 20 % entre 2018 et 2022 ».

« Cette augmentation traduit le volontarisme de nos investissements dans la modernisation du système de santé et le nécessaire soutien aux professionnels de santé, mais également des tendances de fond avec le vieillissement de la population et l’augmentation des maladies chroniques », expliquait le ministère de l’Économie, dans un communiqué.