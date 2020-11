TousPourleDepistage, une application mobile pour détecter le cancer

Pour ceux qui n’ont pas encore réalisé leur dépistage dans le cadre du dépistage organisé, elle permet également de pouvoir faire sa demande pour réaliser son dépistage au bon moment et ainsi bénéficier des avantages de ce dernier.

Les dépistages organisés permettent une analyse plus complète des examens effectués "La grande différence pour le dépistage du cancer du sein, entre un dépistage individuel (ordonnance d’un médecin) et un dépistage organisé (invitation du CRCDC-CORSE) c’est que la mammographie est étudiée une seule fois par un spécialiste alors qu’avec un dépistage organisé, une seconde lecture est réalisée. Cela permet de détecter entre 3 et 10 % de cancers du sein qui seraient passés à l'as avec une lecture unique", alerte Franck Le Duff.



Les dépistages organisés des cancers du sein, du côlon et du col de l’utérus sont pris en charge à 100% par l’assurance maladie et bénéficient d’un suivi rapproché.

Pour rappel, sont concernés par les dépistages organisés : Du cancer colorectal : tous les hommes et toutes les femmes de 50 à 74 ans Du cancer du sein : toutes les femmes de 50 à 74 ans

Du cancer du col de l’utérus : toutes les femmes de 25 à 65 ans

Cette application ne remplace pas le suivi régulier chez son médecin traitant, elle propose seulement des conseils pour prendre soin de sa santé.

Cette application permet de vérifier si vous êtes bien concerné(e)s par les dépistages organisés et ainsi de pouvoir faire une demande d’invitation, document permettant la prise en charge pour les trois dépistages mis en œuvre sur tout le territoire Corse conformément aux directives nationales. Elle permet également de commander son kit de dépistage du cancer colorectal, test à effectuer chez soi.Pour ceux qui n’ont pas encore réalisé leur dépistage dans le cadre du dépistage organisé, elle permet également de pouvoir faire sa demande pour réaliser son dépistage au bon moment et ainsi bénéficier des avantages de ce dernier.

"Les gens tardent à se faire dépister ! " lance le docteur Franck Le Duff, médecin directeur du Centre Régional de Coordination du dépistage des Cancer en Corse "Suite au confinement, on voit un peu plus apparaître des cancers qui sont un peu plus gros, un peu plus évolués que l'année dernière. Donc on sent bien que les gens tardent à se faire dépister, ce qui risque d’avoir de lourdes conséquences sur la prise en charge de ces cancers."- souligne le médecin qui rappelle l'importance de détecter tôt les maladies graves : " c'est plus de chances de guérison et des risques de complications moins importants".Pour le CRCDC-CORSE l'objectif de l'application TousPourleDepistage est d’être toujours innovant, d’élargir le public en termes de communication et de rendre plus accessible le dépistage organisé à la population Corse.