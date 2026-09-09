Tourisme : une fréquentation quasiment stable en août dans les ports et aéroports corses

Après un mois de juillet marqué par une légère hausse du trafic, la fréquentation des ports et aéroports corses est restée quasiment stable en août. Selon les statistiques publiées par l’Établissement public du commerce et de l’industrie de Corse, 1 766 452 passagers ont transité par les infrastructures insulaires au cours du mois, contre 1 778 873 en août 2025. Une différence d'un peu plus de 12 400 voyageurs qui représente un recul de 0,7 % sur un an, arrondi à 1 % dans les statistiques de l’établissement.



Depuis le début de l’année, le constat est sensiblement le même. Entre janvier et fin août, 6 288 197 passagers ont emprunté les ports et aéroports de l’île, contre 6 269 968 sur la même période en 2025. Une différence de seulement 18 229 passagers, qui permet au trafic de rester légèrement supérieur à celui enregistré l’an dernier.



Dans les quatre aéroports corses, le mois d’août s’est même achevé sur une légère progression. Au total, 768 636 passagers ont été accueillis, contre 760 906 en août 2025, soit une hausse de 1 %. C’est à Ajaccio que l’évolution est la plus marquée. L’aéroport Napoléon Bonaparte a en effet enregistré 258 667 voyageurs au cours du mois, d’août contre 250 274 l’année dernière, soit une progression de 3 %. À Figari, la fréquentation augmente également de 1 %, avec 194 491 passagers contre 193 167 en août 2025. Elle reste en revanche quasiment identique à Bastia, où 230 130 voyageurs ont été enregistrés contre 231 210 l’année dernière. Enfin, Calvi affiche un léger recul de 1 %, passant de 86 255 passagers en août 2025 à 85 348 cette année.



Sur les huit premiers mois de 2026, les aéroports corses ont par ailleurs accueilli 3 208 053 passagers, contre 3 189 673 l’année dernière, soit une progression de 1 %. Figari et Calvi affichent les plus fortes hausses sur cette période, avec une fréquentation en augmentation de 2 %, tandis qu’Ajaccio et Bastia restent à des niveaux très proches de ceux de 2025.



Du côté du maritime, la tendance est légèrement moins favorable. Les données globales permettent d'établir à un peu moins d'un million le nombre de passagers ayant transité par les ports de commerce corses au mois d’août, hors croisiéristes. Une fréquentation en léger retrait par rapport à août 2025, qui explique la petite baisse enregistrée à l’échelle de l’ensemble des transports insulaires.



