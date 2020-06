Tourisme en Corse : l’après pandémie vue par un professionnel

- Une basse saison plus difficile que de coutume ?

- Finalement, j’ai plutôt bien vécu la période de confinement. J’ai mis cette période à profit pour m’occuper de mes affaires personnelles, parfois un peu laissées de coté en raison du travail. J’ai changé la décoration de la maison et j’ai entrepris des travaux dans le jardin. Mais j’ai aussi travaillé. Notamment des séances de vidéo conférence avec les membres du bureau directeur de l’OMT Bastia entre –autres. Et en tant qu’élu représentant les acteurs de la pleine nature au sein du Conseil de gestion du Parc Marin du Cap Corse et de l’Agriate, je me suis enquis des mesures et autres arrêtés concernant les possibilités et conditions de reprise de nos activités. J’ai joué un rôle d’interface avec les instances en me tenant informé afin de relayer les informations. Cette période fut donc très active en ce qui me concerne tout en respectant scrupuleusement le confinement.





- Comment abordez-vous la saison ?

- La saison s’annonçait comme l’une des meilleures que nous ayons vécues depuis très longtemps mais la pandémie a eu raison de toutes nos réservations qui ont été annulées y compris pour le mois de Juillet. Mais on ne baisse pas les bras. Relayée par l’OMT Bastia la campagne «Ensemble, vivons un bel été - #sistàbèindènoi » connaît un bon succès auprès des insulaires. L’office propose de redécouvrir voire de découvrir même, les joyaux de notre région. J’ai de mon coté essayé d’innover, de proposer des activités ludiques, sortant de l’ordinaire. Mes publications sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram m’ont values quelques réservations pour des sorties, notamment des découvertes du parc marin en kayaks de mer au départ de ma base d’Erbalonga. J’ai aussi mis en place un combiné promo pour une rando découverte de la grotte de Brando en matinée, prolongée par un spuntinu puis un café offert dans l’un des petits bars de la marine, suivie d’une après-midi de découverte du parc marin en kayaks entre Erbalonga et Lavasina. Cette activité connaît aussi un vif succès bien que limitée à 10 participants en respect des règles édictées.





- Une clientèle locale donc ?

- Oui, des amis et des locaux car pour l’instant nous n’enregistrons aucune réservation émanant de public touristique.



- Comment gère t-on de telles activités dans cette période de déconfinement mais toujours délicate ?

- Pour gérer nos activités nous avons bien sûr comme il se doit mis en place un protocole sanitaire. Nos activités s’exercent de telle sorte qu’il y a très peu de chance de contamination....de risque devrais-je plutôt dire.



- Comment voyez-vous cette saison ?

-J’espère vivement que la reprise des liaisons maritimes et aériennes vont permettre de rentrer enfin de plein pieds dans la saison au mois de juillet et que celle ci se poursuivra en septembre/Octobre.Faute de quoi il sera difficile de passer l’hiver. Je reste raisonnablement positif et confiant en attendant.

