Top 50 de Jeb Dunnuck : les vins «exceptionnels» de la cave d'Alexia primés

Jeb Dunnuck est classé 27e parmi les 100 critiques qui comptent sur la planète vins. C’est pourquoi les jugements de ce passionné américain du Colorado braquent tous les projecteurs.

Et la lumière se lève dans son Top 50 2019 sur les vins de la cave d’Aleria notés à plus de 92 points sur un barème de 100.





«Trop souvent aujourd’hui, l’histoire d’un vin passe avant la qualité d’un vin. Je veux aider les consommateurs à réduire le marketing et les effets et à cerner le contenu du verre. Je prévois de fournir les informations que les consommateurs ont vraiment besoin de savoir lorsqu'ils tentent de décider quoi acheter et quoi boire. ”