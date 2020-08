Tocc'à voi : "les masques, sensés nous protéger, tapissent les routes..."

Dans un contexte anxiogène où l’on se doit de raisonner et d’agir pour l’environnement, et que chacun de nous, pour nous et les générations à venir , devons changer nos habitudes de vie égoïste, l’on voit toujours, et toujours plus, des êtres irresponsables et irréfléchis qui jettent tout et n’importe quoi et n’importe où.





J’ai choisi cette photo car elle est actuelle, après les plastiques, mégots et autres déchets qui tapissent les bords de route, maintenant les masques, sensés nous protéger et protéger les autres.

Ces derniers mois on a voulu faire appel au bon sens des citoyens, un échec.

Nous avons été privé de "sortie" pendant plus de deux mois, et "punis" en cas de non respect des règles.

Faut-il en arriver là pour arrêter cette pollution individuelle ?