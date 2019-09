Tocc'à voi : Pourquoi créer des classes bilingues corse si les Corses ne peuvent pas y accéder?

Rédigé par La rédaction le Mardi 3 Septembre 2019 à 11:51

Aujourd’hui CNI veut aller encore plus loin pour répondre à la demande toujours plus croissante des ses lecteurs et invite les internautes à participer à l'élaboration du journal avec leurs "contributions". Les articles retenus seront mis en page d'accueil, tout comme les articles, rédigés par les journalistes. On les distingue de ces derniers par la mention «Tocc'à voi ». Comment devenir contributeur? Dans cette première phase pour devenir contributeur il suffira juste de nous adresser un mail à corsenetinfos@gmail.com avec en objet Tocc'à Voi.



Lettre d'un parent à notre rédaction le jour de la rentrée :



"Je voudrais juste faire part d'une situation pour le moins étonnante et pour ma part assez contrariante....

Comme tout corse, j’ai un grand attachement pour notre culture ainsi en toute logique j’ai émis le souhait que mon enfant soit scolarisé dans une classe bilingue, qu’elle ne fut pas ma surprise d'apprendre en ce jour de rentrée que mon enfant ne bénéficiait pas de cet enseignement bilingue. Ce dernier est ouvert à tous, et je n'y vois d’ailleurs aucun inconvénient, mais triste constat de voir que la majorité de la dite classe se trouve être composée de personnes étrangères sans être raciste et qu'ainsi les corses ne peuvent découvrir et apprendre leur langue comme ils le souhaitent .

Pourquoi créer des classes bilingues corse si les corses ne peuvent pas y accéder?

Le corse est bien plus qu'une langue, il s'agit d une culture transmise de génération en génération, où selon moi une complémentarité familiale est nécessaire…."

SUR LE MEME SUJET Corsica Linea sauve 18 migrants à la dérive : la LDH Corse salue ce geste de solidarité

Les parents de Julie Douib reçus ce mardi à Matignon

Violences conjugales : un Grenelle très attendu aussi en Corse

L'actualité | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Les insolites de l’été | Tocc’à voi