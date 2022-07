Tocc’à voi - Le Figaro de Borgo

J'ai un ami ! Je le connais et je l'aime depuis 30 ans !

Cet ami a beaucoup de qualités et celle que j'apprécie le plus, c'est qu'il a l'intelligence du cœur.

Non seulement il est un coiffeur au grand professionnalisme, qu'il gâte ses clients à coup de gâteaux maison tous plus succulents les uns que les autres mais il ajoute le théâtre à ses innombrables passions, ce qui nous donne l'occasion de l'admirer davantage.

C'est ainsi que depuis plusieurs années on a le loisir de le voir évoluer sur une autre scène que celle de son salon de coiffure, salon où sans aucun doute il a fait ses premières armes.

Les pièces dans lesquelles il joue permettent à son public agrandi de l'applaudir à la mesure de son talent.

Il a été constaté en Corse, que lorsque ce sont des amateurs qui se produisent, de ceux qui sont aimés et appréciés dans la vie de tous les jours, le succès est assuré, plus aisément que pour des professionnels.

Nous aurons donc le plaisir d'assister, à la Salle des fêtes de Borgo, le 9 et le 10 juillet 2022 à 20 h 30, à la pièce RING présentée par la compagnie Capo d'Astre de Léonore Confino avec Eveline Lizée et Pierrot Pasqualini, dans une mise en scène d'Angelina Gabrielli, le son et les lumières étant assurés par Jeanine Casta.

On peut encore acheter les billets (au prix de 12 €) mardi 5/7/22 et mercredi 6/7/22 au salon de coiffure Disting'tif à Borgo et les réserver à partir de jeudi par SMS au 0620022780.

300 places sont déjà vendues mais la salle des fêtes de Borgo est immense comme chacun le sait, il sera donc possible de payer et d'acheter les billets le soir même.

Il est conseillé cependant de réserver au moins la veille afin que la salle soit assez équipée.

Quand à moi, je vous donne rendez-vous dimanche 10, lors de la deuxième représentation, pour partager une soirée empreinte d'émotion, de rire et surtout d'amitié !

Andemu numerosi sabbatu è dumenica chì vene in Borgu à sciaccamanà à Pierrot Pasqualini, un cumediante Corsu sottu à a protezzione di Figaro, u patrone di i peluccheri !

Cathy Campana