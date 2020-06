Tocc'à Voi : "Hors Corse"

Décidément le statut de Résident pour les voyages entre la Corse et le Continent nous réserve de belles surprises. Jusqu’à une date récente il suffisait, pour bénéficier du tarif Résident, de présenter une pièce justifiant d’une taxe d’habitation, d’un relevé EDF ou téléphonique, correspondant précisément à un appartement en Corse. Bénéficier est un euphémisme car les contraintes étaient nombreuses et variées : tarif constant toute l’année à 257 euros pour un Ajaccio-Paris, aller et retour, obligation de voyager tous les deux mois, donc de faire 6 AR dans l’année, mais avec l’avantage de pouvoir modifier son billet sans pénalité. Ce qui assurait aux compagnies Air-Corsica ou Air France (quelle différence entre elles dans ce cas ?) un crédit de 1 500 euros environ par an, payable chaque fois d’avance. De quoi donner le sourire à leur comptable, d’autant plus qu’il s’avérait que, mis à part la période de haute saison, ce tarif était supérieur au tarif pratiqué au même moment. Le Corse résident (à vrai dire pas seulement le Corse mais toute personne attestant d’une résidence dans l’île, qu’elle soit Corse ou non) payait cher ce droit à modifier son titre de transport.





Or voici que l’on annonce à grand renfort de discours publicitaire un aménagement présenté comme favorable des conditions nécessaires pour avoir droit à ce tarif : baisse du prix ramené à 190 euros, augmentation de la durée maximale du séjour sur le Continent qui passe de 2 à 3 mois, maintien de la possibilité de modification du billet. Mais ce qui est moins dit et proclamé c’est qu’à partir du 25 mars 2020, la justification de résidence sera uniquement un avis d’imposition sur le revenu émis dans l’île. Je crois représenter le cas typique du Corse de la Diaspora qui, arrivé à la retraite, passe 6 mois de l’année dans son appartement à Ajaccio et sa maison au village, mais qui ayant travaillé à l’extérieur de l’île toute sa vie, ne paye pas d’impôt sur le revenu en Corse mais les taxes d’habitation et foncières qui correspondent à ses biens.



Quel ne fut pas mon étonnement quand, le 2 mars dernier, effectuant un aller Ajaccio-Paris, au tarif alors en vigueur, et présentant comme je le faisais depuis 2016, la taxe d’habitation de mon logement à Ajaccio (ville où je suis né), je dus acquitter 175 euros de taxe, ce qui portait mon AR à 432 euros. Ceci avant la nouvelle législation qui entrait en vigueur le 25 mars, selon le vote unanime de l’Assemblée de Corse en septembre 2019.



Je cherchai alors les conditions des autres tarifs de cartes de réduction, dont les compagnies nous vantent les mérites quotidiennement par des publicités insistantes. J’avoue que la consultation de ces conditions m’a laissé perplexe : pour la Carte Senior il est indiqué : « Valable sur l’ensemble des vols en France métropolitaine opérés par Air France (hors vols entre Paris et la Corse dans les deux sens) ». Seule la Carte week-end est accessible à un Corse, avec des modalités contraignantes. J’en déduis que le senior Corse n’a pas le droit à un tarif spécial mais qu’il y a droit pour ses week-ends... Outre cette différence entre la France et la Corse assez incompréhensible, cette nuance entre senior et week-end semble difficilement admissible. Cette notion de Hors Corse me fait penser que nous sommes donc Hors France, ce qui est assez savoureux de la part d’un Etat qui répète inlassablement que la Corse est Française !

Jean-Pierre Castellani, professeur des universités, auteur de Corses de la Diaspora, éd. Scudo, 2018.