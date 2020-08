Tiramisù pâte à tartiner, banane et canistrelli au vin blanc avec… La petite cuisine de Marie

2 œufs

250g de mascarpone

25g de sucre

150g de Canistrelli

2 bananes

200g de pâte à tartiner

Ingredients pour 4/5 verrinesPréparation :1/ réduisez les Canistrelli en miettes a l’aide d’un broyeur ou avec un rouleau à pâtisserie. Réservez.2/ épluchez et coupez les bananes en rondelles. Réservez.3/ cassez les œufs et séparez les blancs des jaunes dans des saladiers.4/ ajoutez le mascarpone et le sucre aux jaunes d’œufs puis fouettez jusqu’à l’obtention d’une crème lisse et homogène.5/ avec une pincée de sel, montez les blancs en neige.6/ mélangez délicatement à l’aide d’une spatule les blancs aux jaunes pour obtenir une mousse.7/ une fois vos préparation faites, dans une verrine disposez : la poudre de Canistrelli, les rondelles de banane, la pâte à tartiner et pour finir la mousse onctueuse.8/ pour finir, saupoudrez de Canistrelli et d’une rondelle de banane et placez les verrines au réfrigérateur minimum 3h et idéalement 1 nuit.9/ dégustez frais.Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie